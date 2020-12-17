Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan otobüs park halindeki araçlara çarptı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeyken freni boşalan otobüs, park halindeki 5 araca çarparak durabildi. Kaza anı kameraya yansıdı.
Özel bir şirkete ait servis otobüsü, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1260 Sokak'ta park halindeyken freninin boşalması sonucu yokuş aşağı harekete geçti.
Cadde boyunca yaklaşık 700 metre giden otobüs, park halindeki araçlarla, kaldırımdaki ağaç ve elektrik direğine çarparak durdu. Otobüsün çarptığı 5 araçta hasar meydana geldi.
Çarpma anı kamerada
Otobüsün park halindeki kamyonete çarpma anı ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Mahalle sakini Kamil Şanverdi, "Otobüs, yukarıda iki araca çarpmış, burada da üç araca, direğe ve ağaçlara çarpmış. Önce bir gümbürtü oldu, sonra daha kuvvetli ses geldi. Yol kenarındaki aracı alıp sürüklemiş" dedi.
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