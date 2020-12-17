İstanbul Esenyurt'taki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sürücü Mustafa Aşık'ın kontrolünü kaybettiği tır, park ve seyir halde bulunan 7 otomobile çarptı. Hızını alamayan tır, bir hurdacının girişinde bulunan konteynerlere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazadan son anda kurtuldu

Kaza anında son anda kaçmayı başaran depodaki işçilerden Muhammed Nasri, "Ben kapıyı açtım, araba yukarıdan geldi. Bir araba buradayken, diğer tarafa gitti. Bir adam diğer tarafa, ben de bu tarafa kaçtım. Bende bir şey yok. 4- 5 arabaya vurdu" dedi.