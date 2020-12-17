Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 14:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
7 otomobile çarpan tırdan son anda kurtuldular
İstanbul'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, 7 otomobile çarpıp hurdacının konteynerlerine daldı. İşçilerin kaza anından kıl payı kurtulması kameralara yansıdı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
İstanbul Esenyurt'taki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sürücü Mustafa Aşık'ın kontrolünü kaybettiği tır, park ve seyir halde bulunan 7 otomobile çarptı. Hızını alamayan tır, bir hurdacının girişinde bulunan konteynerlere çarparak durabildi.
Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazadan son anda kurtuldu
Kaza anında son anda kaçmayı başaran depodaki işçilerden Muhammed Nasri, "Ben kapıyı açtım, araba yukarıdan geldi. Bir araba buradayken, diğer tarafa gitti. Bir adam diğer tarafa, ben de bu tarafa kaçtım. Bende bir şey yok. 4- 5 arabaya vurdu" dedi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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