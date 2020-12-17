Muğla Datça'da, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olmaları gerekirken daha sonraki tarihlerde yapıldığı tespit edilen 40 bina için usulsüz yapı kayıt belgesi çıkarıldığı belirlendi. Yapı kayıt belgeleri iptal edilen binaların yıkımına karar verildi.

Sahiplerine tebligat gönderilen kaçak 40 yapının yıkımına, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Datça Belediyesi ekiplerinin gözetiminde başlandı. İlk olarak Eski Datça ve Karaköy mahallerinde 2 kaçak yapı mal sahipleri tarafından, Yazı Mahallesi Belen mevkisindeki sit alanı içinde kalan yapı ise ekiplerce yıkıldı.

Yıkımlar, Yaka, Cumalı, Mesudiye, Kızlan ve Reşadiye mahallelerindeki kaçak binalarda devam edecek.