Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da sulama kanalında 282 gümüş sikke bulundu
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Kemer ilçesinde sulama kanalı kazı çalışması sırasında 282 gümüş sikke bulundu.
Kepçe operatörü, Yakalar köyü Sekibağı mevkisinde iş makinesiyle çalışma yaparken kırılan bir küpten sikkelerin döküldüğünü gördü.
Durumun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve Burdur Müzesi yetkilileri geldi.
İncelemenin ardından 282 sikke, Burdur Müzesine götürüldü.
Etiketler: Tarihi Eser
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