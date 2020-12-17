7 yaşındaki Mert Ankara'da okul kantininden, Diyarbakır'daki yaşıtı Umut bakkaldan aldı çikolatayı. İki vakada farklı bilirkişi raporları çıktı.

Ankara'daki davada bilirkişi, şırınga çikolatayı yiyen Mert'i asli kusurlu buldu.

Şırınga çikolatanın kapağı boğazına kaçan ve hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal davasında ilk duruşma görüldü. Sanıklardan kantin işletmecisi Neşe Yavuz dinlendi.

Köksal ailesinin avukatı Özge Şimşek Çağlayan, kantin işletmecisi Neşe Yavuz'un ürünün kantinde satılmasının yasak olduğunu bilmesine rağmen sattığını beyan etti.

Ancak kantin işletmecisi Yavuz, olay günü Mert'e şırınga çikolata satmadığını, dışarıdan almış olabileceğini söyledi.

Duruşma 20 Nisan'a ertelendi. Annesi ile babası Mert'i kusurlu bulan bilirkişi raporuna tepkiliydi.

Diyarbakır'da firma kusurlu bulundu

Mert'in davası devam ederken, Diyarbakır'da aynı şırınga çikolatadan hayatını kaybeden Miraç Umut Bilgi'nin ölümüne ilişkin soruşturmada bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

Umut, şırınga çikolatayı bakkaldan almıştı. Bilirkişi, olayda üretici firma sahibi ile yetkili personeli asli kusurlu buldu. 5 firma yetkilisinin "taksirle öldürmek" suçundan ifadesine başvurulacak.