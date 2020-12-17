Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı’da rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da İran plakalı iki tırda yapılan aramada, 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetaminin, ülkede yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu açıklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ve uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi için çalışma yaptı.
Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'nda durdurulan ve uluslararası yasal yük taşıyan İran plakalı iki tırda arama yapan ekipler, tırın çeşitli bölümlerinde toplam 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan İran uyruklu iki sürücü tutuklandı, tırlara da el konuldu.
Kentte ele geçirilen 91 kilo 860 gram sıvı metamfetamin maddesinin, ülkede yol uygulama noktalarında tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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