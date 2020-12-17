Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 175 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 175 sığınmacı yakalandı. Sığınmacıların yasa dışı geçişini organize ettiği iddia edilen 1 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sığacık açıklarında özel bir tekne içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan teknenin içinden 175 sığınmacı çıktı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla teknedeki 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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