Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sığacık açıklarında özel bir tekne içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan teknenin içinden 175 sığınmacı çıktı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla teknedeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

