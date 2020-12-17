Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçan şüphelilerinin bulunduğu otomobil eve çarptı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de polisten kaçan uyuşturucu şüphelilerinin bulunduğu otomobil eve çarptı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı hafif yaralandı.
Aranma kaydı olan otomobili, Yuva Mahallesi'nde fark eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.
Ekiplerin ikazına uymayan ve kaçan sürücü, aracıyla önce telefon direğine ardından da bir eve çarptı. Hafif yaralanan sürücü E.Y. ile araçtaki H.A. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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