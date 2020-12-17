Aranma kaydı olan otomobili, Yuva Mahallesi'nde fark eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına uymayan ve kaçan sürücü, aracıyla önce telefon direğine ardından da bir eve çarptı. Hafif yaralanan sürücü E.Y. ile araçtaki H.A. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

