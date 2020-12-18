Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekiplerin, ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü U.K., Muammer Aksoy Caddesi'nde yakalandı. U.K.'ye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek", "alkollü araç kullanmak" ve "muayenesiz araç kullanmaktan" toplam 4 bin 990 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Alkol testi yaptırmak istemedi

DSİ kavşağındaki uygulamada durdurulan bir diğer sürücü de bir süre alkolmetre ölçümü yaptırmak istemedi.

Yapılan kontrol sonucu alkollü olduğu belirlenen Y.A.'ya "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek" ve "alkollü araç kullanmak" suçlarından 4 bin 474 lira ceza uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

