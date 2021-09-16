Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te orman yangını
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.
Etiketler: Orman Yangını
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