Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan tırdan 158 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Van'da polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinden 158 düzensiz göçmen çıktı. Gözaltına alınan araç sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda polis ekiplerince kent merkezinde durdurulan tırın dorsesinde 158 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler sağlık kontrollerin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığı suçundan 298 bin 778 lira para cezası uygulanan araç sürücüsü, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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