Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dinamitle patlatılan kayalar etrafa saçıldı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da bir fabrika inşaatı sırasında zemindeki kayaları kırmak için dinamit patlatıldı. Şiddetli patlama sonucu etrafa saçılan kaya parçalarının isabet ettiği 2 işçi ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde inşaat halindeki bir fabrikanın temeli kazılırken büyük kaya parçaları tespit edildi.
Kaya parçaları etrafa saçıldı
Kayaları kırmak mümkün olmayınca dinamit patlatıldı. Ancak parçalanan taşlar etrafa saçıldı ve şantiyede çalışan 2 işçiye isabet etti.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçiler, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
İşçilerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İş Kazaları
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