Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 20:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da yol yapım çalışması sırasında lahit bulundu
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit bulundu. Mezarın içindeki ziynet eşyaları koruma altına alındı.
Fatsa Belediyesine bağlı ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik alan yakınında müze uzmanlarının da eşlik ettiği yol yapım çalışmalarını sürdürürken iki beton yapıya rastladı.
Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, beton yapıdan birinde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit bulunduğu belirlendi.
Ziynet eşyaları koruma altına alındı
Söz konusu mezarın içerisinde insan kemik kalıntıları ile ziynet eşyaları bulunduğu ve koruma altına alındığı öğrenildi.
Diğer beton yapının ise yarın inceleneceği, bu alanın yakınında da kendiliğinden yıkılan tarihi manastır olduğu belirtildi.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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