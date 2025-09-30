Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.09.2025 12:58

Marmaray'da babayı darbeden sanığa 1 yıl 5 gün hapis cezası

Marmaray'da çocuklarının yanında bir kişiye saldırarak burnunu kırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa, ilk duruşmada "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezası verildi.

Marmaray'da babayı darbeden sanığa 1 yıl 5 gün hapis cezası

Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapması için söz verilen sanık Ekrem Dur, olay tarihinde evine gitmek için Marmaray'a bindiğini ifade ederek, "Deniz bey Bostancı taraflarında Marmaray'a binerken, kapının kenarında Zehra isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen, 'Niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz' deyince, kız yine de, 'Özür dilerim abi' dedi. Hemen arkasında durup yüksek tonla bağırmaya devam etti" dedi.

Dur, inmek için kapıya yaklaştığında kızın hüngür hüngür ağladığını gördüğünü belirterek, "Deniz bey de hemen yanındaydı. Ben sakin bir tonla 'Birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın.' dedim. O da bağırarak 'Hak etti bunu, az bile yaptım. Sana ne lan, sen ne karışıyorsun, istediğimi söylerim.' dedi. Ben de, 'Hepimiz kapı ağzında duruyoruz, Marmaray kalabalık bu suç değil ki.' deyince, 'Uzatma lan işine bak, kes sesini. İn aşağı seninle orada görüşelim.' dedi. Sonra içeride tehdit etmeye başladı." şeklinde savunma yaptı.

Kavga edeceklerini düşünerek müştekiye istemsiz bir şekilde vurduğunu belirten sanık, müştekiden özür dilediğini ve böyle bir olay yaşandığı için pişman olduğunu dile getirdi.

Müşteki Deniz Eroğlu ise sanığın yumruk atıp kaçtığını ve burnunun kırıldığı için kanamaya başladığını anlatarak, atılan iftiraların kendisini yumruktan daha çok üzdüğünü söyledi.

Kararını açıklayan hakim, sanık Ekrem Dur hakkında "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına hükmetti.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

ETİKETLER
Marmaray İstanbul
Sıradaki Haber
Doğada 982 bin keklik ve sülün, keneye karşı görev başında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması kamerada
15:17
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasiteyle hizmete başladı
15:14
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
15:12
Enerji filosuna katılan yeni sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi
15:16
Sivas'ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 20 yaralı
15:02
İzmir'deki polis merkezi saldırısında yaralanan polis hastanede şehit oldu
Atatürk Barajı'nda kuraklık etkisi: Adacıklar gün yüzüne çıktı
Atatürk Barajı'nda kuraklık etkisi: Adacıklar gün yüzüne çıktı
FOTO FOKUS
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması kamerada
Bursa'da çöp kamyonu devrildi: Bir kişinin kazadan kıl payı kurtulması kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ