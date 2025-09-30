Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
DHA 30.09.2025 11:12

"7 bin yıllık adımlar" yeniden gün yüzüne çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Tell Kurdu Höyük kazılarında, milattan önce 5200 yılına ait 5 insan ayak izi bulundu.

"7 bin yıllık adımlar" yeniden gün yüzüne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde yer alan Tell Kurdu Höyük'te yürütülen kazılarda, çok ender rastlanan bir buluntunun ortaya çıkarıldığını duyurdu.

"7 bin yıllık adımlar" yeniden gün yüzüne çıktı

Bakan Ersoy, "Anadolu'da 7 bin yıl önce atılan adımlar yeniden gün yüzünde. Hatay, Reyhanlı Karahüyük'teki Tell Kurdu Höyük kazılarında çok ender rastlanan bir keşfe imza attık. Milattan önce 5200'e Ubeyd dönemine tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi. Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor. Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, Türkiye'nin tarihi mirasını korumaya, keşfetmeye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"7 bin yıllık adımlar" yeniden gün yüzüne çıktı

Nadir rastlanan buluntular arasında

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise 21 Ağustos 2025 tarihinde 8 bin 564 açmasında yapılan çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izlerinin, yoğun yağmura veya suya maruz kalmış çamurlu dolgu tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi. Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan buluntular arasında kabul edilen bu keşif, dönemin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

