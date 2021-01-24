Yarın Marmara genelinde, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Güney yönlerden saatteki hızının 60-90 kilometre olması öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise 90-120 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Yarın akşam saatlerinden sonra fırtına etkisini kaybedecek.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.