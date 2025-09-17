Açık 23.8ºC Ankara
AA 17.09.2025 11:05

Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldı

Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışları, 1991-2020'yi kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 58 azalırken, geçen seneye göre yüzde 18 arttı.

Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bölgede ağustos yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 19 milimetre ölçüldü.

Bölgeye geçen yıl ağustosta 6,8 milimetre, bu senenin aynı ayında ise 8 milimetre yağış düştü.

Bölgedeki ağustos yağışlarının uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 arttığı belirlendi.

Ağustosta, Edirne'nin güneyi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer yağışlarda yüzde 80'den fazla azalma olduğu tespit edildi.

"Ekim ayına girmek üzereyiz ama maalesef yağışlar yeterli değil"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, haziran ve temmuzda Marmara Bölgesi'nin kurak bir dönem geçirdiğini söyledi.

Karbondioksit emisyonu dolayısıyla ısı adalarının varlığının devamlı arttığını belirten Özdemir, bunun Türkiye'de sıcaklık artışlarına yol açtığını bildirdi.

Özdemir, Türkiye'de ağustosta yağışların azaldığını vurgulayarak, "Bu sene yüksek basıncın etkisi çok fazla oldu. Bu durum ağustosta Marmara'da yağışların ortalamaya göre yüzde 58 civarında azalmasına neden oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik bir artış olsa da bu maalesef yeterli değil." dedi.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranının düştüğünü anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Ekim ayına girmek üzereyiz ama maalesef yağışlar yeterli değil. Aralıklı yağışlar bizim için yeterli olmuyor. Barajlarımızın seviyesi gittikçe azalıyor çünkü su kullanım oranı çok yüksek. 3,5 milyon metreküpe yakın su sarfiyatı var. Barajlara giren su miktarı bu kadar olmadığı için sıkıntı yaşayacağız."

Marmara Bölgesi Yağış Kuraklık Meteoroloji
