TRT Haber 17.09.2025 08:08

Mali suç örgütlerine operasyon: 115 şüpheli yakalandı

49 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 115 şüpheli yakalandı.

Mali suç örgütlerine operasyon: 115 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Düzce'nin de arasında bulunduğu 49 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan 115 şüpheli hakkında tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Emniyet KOM ve Mali Şube Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız."

Suç Örgütü Ali Yerlikaya NSosyal İçişleri Bakanlığı Dolandırıcılık
