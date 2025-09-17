Kadıköy’de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nde meydana geldi. İ.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki bir motosiklete ve ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araç ve motosiklet çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.