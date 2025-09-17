Açık 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 17.09.2025 05:46

Kadıköy’de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki motosiklet ve ağaca çarparak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy’de ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 03.00 sıralarında Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nde meydana geldi. İ.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki bir motosiklete ve ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araç ve motosiklet çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
Trafik Kazası İstanbul
Sıradaki Haber
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:50
Meclis'te tarihi komisyon 10. kez toplanıyor
04:45
Soykırımcı Netanyahu, Katar'a yönelik "sözlü" saldırılarını artırdı
01:44
Türkiye'den Suriye'nin Süveyda ili için açıklanan yol haritasına yönelik memnuniyet mesajı
01:26
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı
00:57
Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi TEKNOFEST'te atacak
00:50
Guterres, BM Güvenlik Konseyinin yapısının bugünün dünyasına uymadığını söyledi
Soykırımcı İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de zorunlu göç sürüyor
Soykırımcı İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de zorunlu göç sürüyor
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ