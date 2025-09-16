Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 16.09.2025 23:20

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 20 tutuklama

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 20 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 45 şüpheliden 36'sının sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüphelilerden 16'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Şüphelilerden 9'unun ise hakimlikteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklanmaları, 6 şüpheli de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

ETİKETLER
Son Dakika İstanbul
Sıradaki Haber
Samsun'da kereste fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Microsoft, İngiltere'de 30 milyar dolar yatırım yapacak
23:50
İtalya'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve işgali protesto edildi
23:11
İletişim Başkanlığı "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenleyecek
22:32
Mağrib Kararlılık Konvoyu: 50'den fazla gemi Malta açıklarında birleşecek
22:26
İşte bitkisel üretimde gelecek yıl verilecek destekler
00:40
Samsun'da kereste fabrikasında yangın
Soykırımcı İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de zorunlu göç sürüyor
Soykırımcı İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de zorunlu göç sürüyor
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ