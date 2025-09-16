Açık 27ºC Ankara
İHA 16.09.2025 16:47

Freni boşalan çekici 6 araca çarptı

Hakkari'de, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan çekicinin 6 araca çarpmasıyla meydana gelen kazada, 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen çekici, yokuş aşağı seyir halindeyken freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan çekici, önündeki 6 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada, araçlarda hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinde bulunan ve panik yaşayan 2 kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 2 kadını tedbir amacıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, kaza anı bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Hakkari Trafik Kazası
