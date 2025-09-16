İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı

İzmir'in sokaklarında gündüz başıboş köpek, geceleri de sürüler halinde dolaşan domuzları görmek sıradan bir hale geldi. İnsan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bu durum, şikayetlere rağmen hala çözüme kavuşmadı.

Gündüz başıboş köpekler, gece yaban domuzları

Balçova ilçesinde sıkça görülen domuz sürüleri, dün gece yine kentin caddelerinde özgürce dolaşırken görüldü. Çöp kutularının olduğu bir noktada zamanında toplanmayan çöpler, domuzların ilgisini çekerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çöp yığınlarını karıştırarak yiyecek arayan domuzlar, iri cüsseleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada videonun paylaşılması üzerine bazı vatandaşlar "Şunlara bak fil kadar olmuşlar" yorumlarında bulundu.

Artık geceleri yaya olarak sokağa çıkamayacak duruma geldiklerini ifade eden vatandaşlar, kentin korkulu rüyası haline gelen domuzlara karşı yetkililerin kalıcı tedbir alması gerektiğini ifade ettiler.