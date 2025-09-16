Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 16.09.2025 15:16

İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı

İzmir çöp yığınlarına teslim oldu. Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde her geçen gün artan çöp sorunu, çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Balçova ilçesinde şehre inen yaban domuzları, cadde ve sokaklardaki toplanmayan çöplere dadandı.

İzmir'in sokaklarında gündüz başıboş köpek, geceleri de sürüler halinde dolaşan domuzları görmek  sıradan bir hale geldi. İnsan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bu durum, şikayetlere rağmen hala çözüme kavuşmadı.

Gündüz başıboş köpekler, gece yaban domuzları

Balçova ilçesinde sıkça görülen domuz sürüleri, dün gece yine kentin caddelerinde özgürce dolaşırken görüldü. Çöp kutularının olduğu bir noktada zamanında toplanmayan çöpler, domuzların ilgisini çekerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı

Çöp yığınlarını karıştırarak yiyecek arayan domuzlar, iri cüsseleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada videonun paylaşılması üzerine bazı vatandaşlar "Şunlara bak fil kadar olmuşlar" yorumlarında bulundu.

Artık geceleri yaya olarak sokağa çıkamayacak duruma geldiklerini ifade eden vatandaşlar, kentin korkulu rüyası haline gelen domuzlara karşı yetkililerin kalıcı tedbir alması gerektiğini ifade ettiler.

ETİKETLER
Başıboş Köpek Sorunu İzmir Yaban Domuzu
Sıradaki Haber
Benzin koyduğu sırada kayan aracı eliyle durdurmaya çalıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:49
Freni boşalan çekici 6 araca çarptı
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
16:44
Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ağustosta 75 bin yolcuya hizmet verdi
16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
16:32
Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti
16:28
Dışişleri Bakanlığının yeni yerleşkesinin temel atma töreni yarın yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ