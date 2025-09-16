Açık 26.4ºC Ankara
Türkiye
İHA 16.09.2025 11:54

Diyarbakır’da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce kilo ürün imha edildi

Diyarbakır'da 3 ayda yapılan gıda denetimlerinde 989 kilogram sağlıksız ürüne el konarak imha edildi. 56 işletmeye cezai işlem uygulanırken, 8 bini aşkın kişiye hijyen eğitimi verildi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı gıda denetim ekibi ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, haziran-ağustos aylarını kapsayan 3 aylık süreçte 3 bin 139 denetim gerçekleştirdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Denetimlerde gıda kodeksine aykırı ve son kullanma tarihi geçmiş 989 kilogram ürüne el konularak imha edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünleri raflarında bulunduran 56 işletmeye cezai işlem uygulanırken, 32 işletme hakkında da durum tespit tutanağı tutuldu.

Büyükşehir Belediyesi, 8 bin 51 personele hijyen ve üretim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda eğitim verdi. 

Diyarbakır
