AA 16.09.2025 10:27

FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emekli ve ihraç edelin polisler ile aktif öğretmen ve siviller de bulunuyor.

FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve dijital materyallerde kayıt olan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, Konak, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı baskında, aralarında emekli ve ihraç edelin polisler ile aktif öğretmen ve sivillerin bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir FETÖ
