İHA 16.09.2025 09:44

Motosiklet kasasıyla aracın üzerinden savruldu: O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motosiklet, dönüş yapan otomobille çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada, motosikletteki yolcunun çarpışma anında kasayla aracın üzerinden savrulması kameraya da yansıdı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Muhittin Mahallesi Millet Bahçesi'nden eski itfaiye yönüne seyreden İbrahim Y. idaresindeki otomobil, Kazımiye Mahallesi Bahçelievler mevkiine dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen Beşir K.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle kopan motosiklet kasası ile yolcu Özbek uyruklu Mohammed Hamayon W. savrularak otomobilin üzerinden savruldu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Beşir K. ve Özbek uyruklu yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Olay anını anlatan otomobil sürücüsü İbrahim Y., "Ben sola dönüş yapmak için sinyalimi verdim. Karşıdan gelen araba da bana yol verdi. Motosiklet ise arabanın öbür tarafından gelmiş hiç fark etmedim" dedi.

Motosiklet Tekirdağ Trafik Kazası
