Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 16.09.2025 08:21

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 1811 gözaltı

74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 183 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1811 şüpheliyi yakalandı.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 1811 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Mersin, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Manisa, Diyarbakır, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir, Denizli, Hatay, Sakarya, Malatya, Eskişehir, Kahramanmaraş, Aydın, Mardin, Trabzon, Van, Ordu, Erzurum, Zonguldak, Adıyaman, Elazığ, Osmaniye, Rize, Yalova, Çorum, Kırklareli, Sinop, Amasya, Çanakkale, Düzce, Kütahya, Afyonkarahisar, Karaman, Niğde, Bolu, Giresun, Kars, Kilis, Sivas, Iğdır, Nevşehir, Bingöl, Uşak, Aksaray, Batman, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Edirne, Tokat, Burdur, Bilecik, Erzincan, Hakkari, Muş, Şırnak, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis ve Çankırı'da gerçekleşen operasyonlara 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 183 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1811 şüpheli gözaltına alındı.

"Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz."

ETİKETLER
Uyuşturucu Ali Yerlikaya Narkotik
Sıradaki Haber
İstanbul'da metrobüs yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:13
Atlı timlerden okul çevrelerinde güvenlik denetimi
09:00
Borsa İstanbul’da "manipülasyon" operasyonu: 14 gözaltı
08:51
FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı
08:48
Eli kanlı Savunma Bakanından skandal açıklama: Gazze yanıyor
08:08
Trump: İsrail Katar'a tekrar saldırmayacak
08:06
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sadece günler kaldı
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Elektronik cihazlardaki radyasyon tehlikesi çocuklarda daha fazla
Elektronik cihazlardaki radyasyon tehlikesi çocuklarda daha fazla
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ