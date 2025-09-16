Balıkesir'de denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Hezer'den Akçay Mahallesi'nden teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, havadan ve denizden arama çalışması başlattı.
Arama kurtarma çalışmalarına, Akçay Sahil Güvenlik ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri de destek veriyor.
Arama kurtarma çalışmaları Akçay, Güre ve Altınoluk kıyı hattı boyunca devam ediyor.
Havanın kararması sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına denizden devam ediliyor.