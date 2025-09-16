Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
İHA 16.09.2025 09:14

Atlı timlerden okul çevrelerinde güvenlik denetimi

Van İl Jandarma Komutanlığı, çocukların güvenliği ve huzuru için okul önlerinde ve çevrelerinde yürüttüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Atlı timlerden okul çevrelerinde güvenlik denetimi

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte özellikle okul servisleri ve okul giriş-çıkış saatlerinde denetimler artırıldı. Bu kapsamda Edremit ilçesinde bulunan Köşk İlk ve Ortaokulu çevresinde devriye görevi yapan Atlı Jandarma ve Trafik Timleri, hem öğrencilerin güvenliğini sağladı hem de çocuklarla bir araya geldi.

Atlı birlikleri gören öğrenciler, jandarma atlarını severek unutulmaz anlar yaşadı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Jandarma ekipleri, çocukların kendilerini güvende hissetmeleri için okul önlerinde sürekli denetimlerin yapılacağını vurgularken, velilerden de trafik kurallarına hassasiyet göstermelerini istedi.

Van Eğitim
