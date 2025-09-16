Sosyal medyada uygunsuz paylaşımlara yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Telegram ve Discord uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapanlara yönelik soruşturmasında gözaltına alınan aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu 33 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüpheli hakkında "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret", "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklama kararı verirken, 23 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi

Başsavcılık, 12 Eylül'de Telegram ve Discord uygulamalarında, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımları başta olmak üzere, hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları ile deprem ve yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler kullanan, bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara yönelik soruşturma başlatmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda suça konu paylaşımları yapan 84 sosyal medya hesabı tespit edilmişti.

Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 40 kişiden, 33'ü gözaltına alınmıştı.