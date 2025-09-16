Açık 26.8ºC Ankara
Türkiye
AA 16.09.2025 17:52

Kocaeli'de çocuklarının yanında babaya tokat atan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kocaeli'de çocuklarının yanında babaya tokat atan şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplumun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocukların ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayının hukuk önünde asla cezasız kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir."

Kocaeli'de çocuklarının yanında babaya tokat atan şüpheli tutuklandı

OKUMA LİSTESİ