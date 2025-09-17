Açık 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.09.2025 01:25

Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 şüpheli daha tutuklandı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: 6 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun daha sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında toplam 26 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklanmaları, 6 şüpheli de adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: 20 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:44
Türkiye'den Suriye'nin Süveyda ili için açıklanan yol haritasına yönelik memnuniyet mesajı
00:57
Milli Teknoloji Hamlesi'nin kalbi TEKNOFEST'te atacak
00:50
Guterres, BM Güvenlik Konseyinin yapısının bugünün dünyasına uymadığını söyledi
00:54
TEKNOFEST İstanbul kapılarını ziyaretçilerine bugün açıyor
23:54
Microsoft, İngiltere'de 30 milyar dolar yatırım yapacak
23:50
İtalya'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve işgali protesto edildi
Soykırımcı İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de zorunlu göç sürüyor
Soykırımcı İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de zorunlu göç sürüyor
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ