Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda Başsavcılıkça, biri muvazzaf, 9'u ilişiği kesilmiş 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.