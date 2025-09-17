Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.09.2025 08:56

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda Başsavcılıkça, biri muvazzaf, 9'u ilişiği kesilmiş 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

ETİKETLER
FETÖ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Mali suç örgütlerine operasyon: 115 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:11
TikTok’un yeni sahipleri belli oldu
10:05
Borsa İstanbul güne 11.186,27 puandan başladı
10:05
Dünya'nın yeni bir yarı uydusu keşfedildi
10:03
Güneş giderek daha aktif hale geliyor, NASA nedenini bilmiyor
10:06
45 ilin ihracatı ilk 8 ayda arttı
10:02
100 bin yılda bir gerçekleşen kara delik patlaması önümüzdeki 10 yılda görülebilir
Akıllı tarım teknolojileri TEKNOFEST'te vitrine çıkacak
Akıllı tarım teknolojileri TEKNOFEST'te vitrine çıkacak
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
İzmir'de toplanmayan çöp yığınlarına domuzlar dadandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ