Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Spor, AA 17.09.2025 10:43

Filenin Efeleri Dünya Şampiyonasında son 16 turuna yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak çıktı.

Filenin Efeleri Dünya Şampiyonasında son 16 turuna yükseldi
[Fotograf: AA]

Türkiye, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaştı.

A Milli Takım, liderlik maçında rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla organizasyon tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan Türkiye, grubunu namağlup lider tamamladı. Son 16 turunda mücadele edecek milli takım, G Grubu'ndaki ilk iki maçında Japonya'yı 3-0, Libya'yı ise 3-1 yenmişti.

2025 Dünya Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini yaşayan Kanada ise bir üst tura grup ikincisi olarak çıktı.

Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etti.

ETİKETLER
A Milli Erkek Voleybol Takımı Kanada Son Dakika Voleybol
Sıradaki Haber
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Manisa'da palet fabrikasında yangın: Alevler ağaçlara da sıçradı
12:00
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi en düşük seviyede
11:54
Edirne müze sayısıyla Türkiye'de ilk 5'te yer alıyor
11:54
CHP'li belediyeye "imar yolsuzluğu" operasyonu
11:36
Trafiğe ağustosta 215 bin 130 aracın kaydı yapıldı
11:32
Kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin gazi ve gazi yakını istihdam edildi
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı
FOTO FOKUS
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ