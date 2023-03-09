Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 08:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa'da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, Bursa'nın Karacabey ilçesine 14,41 kilometre mesafede ve yerin 7 deniz yüzeyinin 7 kilometre altında kaydedildi.
Sarsıntı Bursa'nın bazı ilçelerinde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [14.41 km] Karacabey (Bursa)
Tarih:2023-03-09
Saat:08:28:53 TSİ
Enlem:40.523 N
Boylam:28.237 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6U1bLrEnNv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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