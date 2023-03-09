Asrın felaketinin ardından ülke genelinde deprem konusunda bilgi kirliliği yaşanıyor. Sosyal medya paylaşımları deprem riskinin düşük olduğu illerde bile insanları tedirgin ediyor.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Türkiye'nin diri fay haritalarında, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Bağlıca'dan Yapracık'a uzanan bir fay görülüyor.

Bilimsel verilere dayanmadan yapılan paylaşımlar ise bilinmeyen bir fay ortaya çıktığı algısını oluşturuyor.

"Kuşkulanılacak bir durum yok"

Yapracık-Bağlıca arasında, otoyolun hemen kenarından geçen fayın daha önceden de bilindiğine işaret eden Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, "Bu daha önce Etimesgut'ta 3,5 civarındaki depremlerin kaynağı olarak bizim tarafımızdan bilinen bir yapı" diye konuştu.

Prof. Dr. Seyitoğlu, ana yapı olmadığı için yıkıcı büyüklükte deprem riski oluşturmadığına dikkati çekti:

"Ana yapı değil. O yüzden kuşku ve heyecan yaratılmasına gerek yok."

Kamera: Yasin Güngör