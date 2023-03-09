Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, deprem bölgesinin batısındaki 4 kentte kuvvetli yağmur bekleniyor.

Kuzeydeki illerde sis ve pus görülürken, diğer illerde ise havanın parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor. Kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 23 derece olması tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde, öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 20 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor. Kent genelinde sağanak bekleniyor.

Elazığ

Elazığ'da bugün hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.