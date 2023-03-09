Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinin batısında sağanak bekleniyor. Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, deprem bölgesinin batısındaki 4 kentte kuvvetli yağmur bekleniyor.
Kuzeydeki illerde sis ve pus görülürken, diğer illerde ise havanın parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 9, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor. Kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 20 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 23 derece olması tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde, öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 4, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 20 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor. Kent genelinde sağanak bekleniyor.
Elazığ
Elazığ'da bugün hava sıcaklıklarının en düşük 3, en yüksek 16 derece olacağı tahmin ediliyor.
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