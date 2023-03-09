Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]
Fatih'te uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında dün Fatih'teki bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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