Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 5 ton kaçak alkol ele geçirildi
Çankaya ve Çubuk ilçelerinde iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda 5,7 ton kaçak etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Çubuk ilçelerinde iki ayrı depoya operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 5,7 ton kaçak etil alkol, 2 IBC tankı, 1 alkol kaynatma kazanı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Sahte Alkol Kaçak İçki Ankara Kaçakçılık
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