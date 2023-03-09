Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 06:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Uşak'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta İ.E.D. ve E.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.E.D., E.K.’yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan İ.E.D.'yi kısa sürede yakaladı. İ.E.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uşak
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