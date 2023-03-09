Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 07:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir’de karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir’in Konak ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
İsmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Yırgal Hatayi’den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Adrese giden ekipler, içeriye girdiklerinde Hatayi’nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Sağlık ekiplerince sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Hatayi’nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Soba Zehirlemesi
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