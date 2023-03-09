Çankaya Kızılırmak Caddesi'nde daha önce özel bir okul tarafından kullanılan 4 katlı boş binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede müdahale etti.

Alevlerin, bitişikteki sinema salonu ile özel hastanenin çatısına sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

[Fotoğraf: AA]