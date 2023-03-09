Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 07:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da çatıda çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: İHA]
Ankara'da 4 katlı boş bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çankaya Kızılırmak Caddesi'nde daha önce özel bir okul tarafından kullanılan 4 katlı boş binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede müdahale etti.
Alevlerin, bitişikteki sinema salonu ile özel hastanenin çatısına sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Son Haberler
- 07:28
- 07:33
- 07:10
- 06:45
- 06:46
Sıradaki Haber
Deprem bölgesinde hava durumu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz