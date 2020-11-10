İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda sözde Bagok kırsalında terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat bulundu.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.