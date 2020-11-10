Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda sözde Bagok kırsalında terör örgütüne ait silahın bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat bulundu.
Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 09:53
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