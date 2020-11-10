Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Safa Mahallesi'nde oturan U.G.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi alındı. Bunun üzerine U.G.'nin evine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği 'Sabuh' ileyapılan aramada, evin gizli bölmelerinde 8 kalıp halinde 1 kilo 400 gram eroin ile 900 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon sırasında evde olmayan U.G.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.