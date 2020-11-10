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1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ikna çalışması sonucu bir terörist daha teslim oldu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, ikna yöntemiyle teslim olmaları sağlanıyor.
İkna çalışması sonucunda, terör örgütüne 2015 yılında İstanbul'da yaşarken katılan 'Mahir' kod adlı S.Y., silahsız ve teçhizatsız, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kaydı bulunan S.Y.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 09:17
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