Kartal Yunus Mahallesi'nde, atık kağıtların toplandığı depoda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemli alırken sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.