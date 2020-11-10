Haber Giriş: Kaynak: İHA
Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.
Batman’dan Kozluk yönüne giden ve tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mazlum Elğin yönetimindeki servis minibüsü, otomobille çarpıştı.
Kazada 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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