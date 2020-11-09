Pınar Gültekin, eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilmişti.

Suçunu itiraf eden katil zanlısı Cemal Metin Avcı ve delil karartmakla suçlanan kardeşi Mertcan Avcı, Muğla'da ilk kez hakim karşısına çıktı.

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Kardeşimi telefonla aradım"

Sanık Cemal Metin Avcı, mahkemede Pınar Gültekin'in kendisine para karşılığı şantaj yaptığı iddiasını yineledi. Kendisini savunmak için vurduğunu, Gültekin'in başının ise yere vurarak kanadığını söyledi.

Mahkeme Başkanı, Avcı'ya olay yerinde kan izi olmadığını hatırlattı, "Kafasında da darp yok diye rapor var" diyerek araya girdi.

İlk ifadesinde tek başına olduğunu söyleyen Sanık Avcı, duruşmada mahkeme heyetine "kardeşimi aradım" dedi. Delil karartmakla suçlanan kardeşi de mahkemede telefon görüşmesini kabul etti; ancak cinayetle ilgisi olmadığını savundu.

Bir sonraki duruşma 4 Ocak'ta

Pınar Gültekin'in ailesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya müdahil oldu.

Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti tarafından şüphelilerin tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma, 4 Ocak 2021 tarihinde görülecek.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Pınar Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkiindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da yapılan soruşturma neticesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim tarihinde "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış" müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.