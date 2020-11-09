Olay, akşam saatlerinde meydana geldi.

M.A. yönetimindeki otomobil, Balcın köyü yakınlarında, Y.K. idaresindeki ambulansı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen S.Ö'nün kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ambulans tarlaya savruldu.

Kazada kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Otomobil sürücüsü M.A, otomobildeki Ş.A. ve N.A. ile ambulans sürücüsü Y.K. ile sağlık görevlileri M.S. ve S.S. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile Ş.A. ve N.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.