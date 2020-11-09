Haber Giriş: Kaynak: AA
Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi.
M.A. yönetimindeki otomobil, Balcın köyü yakınlarında, Y.K. idaresindeki ambulansı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen S.Ö'nün kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ambulans tarlaya savruldu.
Kazada kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Otomobil sürücüsü M.A, otomobildeki Ş.A. ve N.A. ile ambulans sürücüsü Y.K. ile sağlık görevlileri M.S. ve S.S. yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile Ş.A. ve N.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 22:51
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