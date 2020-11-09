Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'nde doğalgaz borusu delindi: Bir site boşaltıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz hattının zarar görmesi üzerine tedbir amaçlı bir site boşaltıldı.
Fatih Mahallesi Gonca Sokak'ta Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) çalışma yaptığı bölgede doğalgaz nakil hattında hasar oluştu.
Hattan yoğun gaz çıkışı nedeniyle bir sitede binalara gaz doldu.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine gelen itfaiye ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ ekipleri önlem alarak, sitede 5 binanın tahliyesini sağladı.
Ekipler, gaz akışının kesilmesiyle hatta onarım çalışmasına başladı.
Vatandaşlar, binaların havalandırılmasının ardından konutlarına tekrar girdi.
Etiketler: Doğal GazSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 22:43
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