Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 2 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki fiber teknede bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen teknedeki 8 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

Marmaris

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içindeki 14 kişi ile birlikte sığınmacıların kaçak geçişini organize ettiği belirlenen bir Türk vatandaşını da bota alarak karaya çıkardı.

Lastik bottaki göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Türk vatandaşı gözaltına alındı

Öte yandan ekipler, Bozburun Mahallesi açıklarındaki lastik botu durdurarak içindeki 15 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.